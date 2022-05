Olivier LABROUSSE

1999-2012 Groupe AXA Montgermont (35)

• Depuis Juillet 2008 Commercial en Assurances Automobiles et Habitation

• Atteinte des objectifs et dépassement (entre 175 et 200% des objectifs)

• Technicien en indemnisation (droit commun et convention)

• Chargé de clientèle en assurances auto et habitation

• Chargé de clientèle du secteur anti-résiliation des contrats clientèle

• Gestion du portefeuille et atteinte des objectifs commerciaux



Mes compétences :

commercial assurances