Olivier LAGNOUX

Je travaille en SSII depuis 2001



Une 1ère mission de 2 ans en tant que développeur Mainframe en assistance technique à La Poste.



Je me suis ensuite fait muter sur le site Atos Origin (SEMA à l'époque) de Brest où j'ai rejoint un centre de services pour le Crédit Mutuel de Bretagne. J'ai pris progressivement des responsabilités au sein du projet.



En 2009, je me suis fait muter sur le site Atos Origin de Nantes. J'ai eu en charge de gérer et animer une TMA (principalement sur technologie Mainframe) de 7 personnes pour Allianz.



En 2011, j'ai rejoint Infotel, une entreprise de services du numérique à taille plus humaine en tant que chef de projets.

Depuis, j'ai évolué vers la fonction de directeur de projets et je participe la mise en place de la norme ISO 27001 en tant que Risk Manager.



Mes compétences :

Mainframe

MOE

Direction de projet

Certification ISO 27001

Risk Manager