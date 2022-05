Olivier LAMARQUE

Compétences:

+ connaissance du côté « donneur d’ordre » et du coté SSII

+ pilotage et planification de projets de gestion (client/serveur, n-tiers et décisionnels)

+ suivi de compte d'exploitation

+ encadrement de prestataires

+ conception et spécifications fonctionnelles (français/anglais)

+ rédaction de réponses à appel d'offre et de contrat de TMA

+ anglais courant



Connaissances fonctionnelles:

+ gestion commerciale / gestion produit

+ facturation

+ gestion de la relation client (CRM)

+ fidélisation

+ tarification , marges arrières



Connaissances techniques:

Décisionnel: ETL(Datastage), Reporting(BO), Infocentre, BDD(ORACLE, DB2)

NTIC: J2EE, Java, XML, Javascript ...

Modélisation: Merise (Power AMC), UML

ERP: Generix, Oracle E-BusinessSuite



Les secteurs d'activité de mes différentes missions:

o banque/bourse

o audiovisuel

o grande distribution

o collectivités territoriales

o industrie pharmaceutique



