Olivier LAMBOLEZ

EXPERIENCE





1973 - 1985 : chargé de développement en entreprise



* Création d'une Agence de Travail Temporaire (45 salariés - Banlieue Lyonnaise)

* Assistance et suivi de gestion d'un patrimoine immobilier, régie et vente (5 salariés - Lyon)

* Création et animation d'une structure de distribution de sacherie plastique (8 salariés - Lyon C.A. : 4 MF)

* Pour le compte d'un producteur Danois de sacs de transport de surgelés), mise en place d'un réseau de distribution du premier sac thermique sur toute la France (60 salariés - Lyon - C.A. : 20 MF)

* Direction d'une division industrielle et commerciale au sein d'un groupe de 450 personnes et C.A. : 620 MF (Région Lyonnaise)

Restructuration et développement de l'entreprise d'emballage industriel

Création et développement de plusieurs filiales

(40 personnes - Région Lyonnaise - C.A. : 20 MF)



1986 - 1991 : auditeur interne



* A la demande d'un agent d'une compagnie d'assurances (GAN), diagnostic et analyse des facteurs ayant entraîné les difficultés de deux entreprises :

- production de granulats (15 personnes - Lyon - C.A. : 8 MF)

- travaux public (30 personnes - Lyon - C.A. : 17 MF)

Objectif : Redressement des deux entreprises présentant une perte consolidée de 2 Mf, un découvert bancaire de 4 MF, et une offre de reprise à hauteur de 300 000 Frs seulement.

Résutat : au terme de trois années d' intervention, cession de l'entreprise à un Groupe National : 18 MF.



* Sur prescription d'un Cabinet National d'audit et d'Expertise Comptable, développement et restructuration d'une entreprise de menuiseries industrielles en difficulté (20 personnes - Louhans - C.A. : 10 MF)





1991 - 2001 : consultant indépendant, assistance aux chefs d' entreprises



* Développement, recherche et analyse d'implantation pour un grand groupe de distribution alimentaire.

* Diagnostic, préconisation et assistance à un dirigeant suisse d'une entreprise française d'amendement organique (compost).



* Restructuration d'une entreprise de transports scolaires et voyageurs; mise en place, par négociation amiable, d' un plan d'apurement des dettes sociales et fiscales.(1,5 MF Urssaf, Assedic, Trésor public, Caisses de retraites. ) Mise en place d' un contrôle de gestion, d'un suivi de trésorerie,

d' une politique du personnel ; cession à un groupe national après 3 ans.

* Consolidation financière d'une entreprise de distribution de pièces détachées motos ( CA: 35 MF ), ayant perdu en deux ans 25 % de CA, 3 MF en 1an, et enregistré la rupture de 6 MF de concours bancaires. Avec l' aide des banques et d' un fournisseur, stabilisation de l' entreprise et cession de participations au bout d' 1 an.



* Assistance à créateurs dans une cinquantaine de créations d' entreprises sur dix ans:

Analyse du projet, établissement du prévisionnel d'exploitation,mise en place d'un tableau de bord mensuel, accompagnement dans la constitution et les financements, suivi de gestion .

* Animation d'un Point Chances de l'A.N.C.E. (Agence Nationale pour la Création d' Entreprises ) (environ 200 contacts par an) :

mission d'accueil des créateurs et d'orientation du projet.









FORMATION





Etudes supérieures de gestion à Paris IX Dauphine, jusqu' en 1973

Anglais : parlé, lu, écrit

Maîtrise Word, Excel, PowerPoint.









CENTRES D' INTERET





Mécanique et compétition automobile, haute montagne, ski, voile, ski nautique, rollers, cinéma, lecture, musique.



Mes compétences :

Accompagnement du changement