Consultant en Système d’Information, majoritairement en lien avec les produits Microsoft. Expertise et support dans les domaines de l’infrastructure, de la sécurité et des serveurs d’application, couplés à des compétences managériales et d’avant-vente. Capacités en gestion de projets, guidées par la qualité et la satisfaction client. Proactif, curieux et impliqué, avec une forte capacité d’adaptation.