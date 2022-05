Olivier LAMY

Issu d'une formation scientifique et titulaire d'un diplôme d'ingénieur généraliste à dominante conception de produits-gestion de projet (bureau d'études), je suis passionné par le domaine de la création et l'innovation technique.



D'un naturel curieux, dynamique, perfectionniste, je sais également être fédérateur pour manager une équipe dans le but de mener à bien une étude projet.



Toutes mes expériences professionnelles m’ont permis d’occuper des fonctions à responsabilité qu’elles soient d’ordre financier, matériel ou humain, nécessitant un esprit d’analyse et de synthèse, ainsi qu’un grand sens de l’initiative.



Aujourd'hui, je suis à la recherche de nouveaux challenges.

Intégrer une structure à renommée internationale, travailler conjointement avec des collaborateurs dynamiques et impliqués dans leurs responsabilités, manager une équipe de travail, évoluer à l'international; tout ceci représente autant de sources de motivation qui m'intéressent au plus haut point.



Mes compétences :

Gestion de projet technique

Conception de Produits

Industrialisation des projets

Création de site internet

Management d'équipe

Sourcing chine

innovation technologique

Veille technologique

Conception