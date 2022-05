Olivier LANDUYT

16 années d'expérience dans la petite enfance, toujours dans le milieu de la crèche. J'estime que le travail dont j'ai la charge commence dès les premiers mois de la vie d'un enfant.

Au fil des années j'ai pris des responsabilités jusqu'à aujourd'hui où je collabore avec une puéricultrice en étant son directeur adjoint.



Mon expérience m'amène à penser que mes compétences se sont développées en matière de management, d'organisation, de mise en place de projets, de respect de la personne et de ses engagements, de créativité et surtout dans l'instauration d'une relation de confiance au sein des équipes. Aujourd'hui je sais prioriser mes valeurs en fonction des besoins des services.



J'apprécie particulièrement la notion du travail en équipe, sans laquelle les compétences de chacun ne pourraient pas être mis à contribution pour le plus grand nombre.



Aujourd'hui j'ai en charge la réalisation de "fiches pédagogiques" pour les ateliers NAP suite à la réforme des rythmes scolaires. Je travaille à mi-temps dans le service des affaires scolaires.

J'anime des réunions pour les auxiliaires de puériculture dans le but de réécrire le projet pédagogique.

Mise en place de temps d'animation à la guitare dans chaque service (cf photo).



Je recherche actuellement des opportunités dans le même domaine où j'espère pouvoir mettre à profit mes capacités d'adaptation, mon énergie ainsi que ma bonne humeur !!!



Mes compétences :

Enfance

Pédagogie