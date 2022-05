Olivier LANG

RESPONSABLE OPERATIONS FORT D’UNE SOLIDE EXPERTISE DES PROCESSUS ET SYSTEMES DE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN



Gérer les opérations de distribution dans un réseau de revendeurs grand public et commercial. Contrôler les budgets à travers une modélisation des coûts à servir. Collaborer avec les clients sur l’atteinte des objectifs de performance et qualité de livraison.

Piloter avec les équipes commerciales et marketing l’établissement des prévisions de vente (S&OP groupe) et la coordination des lancements produits.



Concevoir et livrer des solutions de Supply Chain Management visant à maximiser l’expérience globale des clients ainsi que les flux de trésorerie à travers une visibilité complète de la chaîne logistique, l’unification des fonctions de Demand et Supply Planning ainsi que l’optimisation financière du réseau logistique.



Compétences: planification de la demande et du plan directeur de production, gestion de stocks, gestion des opérations sous-traitée, pilotage des processus de distribution, gestion de projet (certification PMP). Management direct et indirect d’équipes multiculturelles et distantes.



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet

Lean supply chain

Business Process Outsourcing

Outsourcing

Business Process Management

Logistique

Business Intelligence

Project Management Office

SAP R/3

SAP Advanced Planner & Optimizer

Lean Six Sigma