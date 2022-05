Olivier LANNURIEN

Ma première expérience chez B3E m’a permis d’appréhender l’ensemble des problématiques liées à l’hydraulique urbaine (assainissement, eau pluviale et eau potable).

En arrivant chez NALDEO (ex POŸRY) en 2012, j’ai évolué sur des projets plus techniques et plus importants (SDA EU du Nord de l’Agglomération de Tours – 350 km de réseaux - Problématique d’effluents industriels et hospitaliers, réseaux unitaires avec déversoirs d’orage, …).

Ce poste m’a permis de m’orienter vers des missions de maîtrise d’œuvre (renouvellement de réseaux d’eau potable et d'assainissement).

J’ai également collaboré au suivi des politiques QSE des entreprises avec la mise en place et le suivi de procédures liées aux normes ISO 9001 et 14001.

Les énergies renouvelables et la loi NOTRe ont imposé de profonds changements des politiques énergétiques des collectivités. J’ai donc intégré l’entreprise NCA afin d’avoir une plus grande diversité de missions (maîtrise d’œuvre en réhabilitation de station d’épuration de type lagunage et filtres plantés de roseaux) tout en favorisant l’échange interdisciplinaire (services agriculture, hydraulique fluviale, énergie renouvelable, biodiversité et réglementation), notamment par la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises). Cette approche a été très intéressante et a confirmé ma forte sensibilité au développement des énergies renouvelables.

C’est dans ce but que j’ai aujourd’hui à cœur de réorienter ma carrière vers l’écologie industrielle et le management QHSE.



Mes compétences :

Environnement

Maitrise d'oeuvre

Méthanisation

Hydraulique urbaine

Ingénierie

Energies renouvelables

Ecologie industrielle

Management QHSE

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Développement durable

Norme ISO 9001 V2008

QGIS

Autocad