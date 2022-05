Olivier LAPEYRIE

J’ai de bonnes connaissances sur la plupart des systèmes d’exploitation (WINDOWS 95/98/NT/2000/XP/VISTA/seven/Windows 8) sans oublier les outils bureautique comme le PACK OFFICE et INTERNET EXPLORER par exemple. Je sais aussi administrer des serveurs NETWARE et Windows NT/2000/2003 ainsi que la mise à jour de ces serveurs. Tout cela a été fait chez des clients ou dans la société dans laquelle j’étais. Je peux être amené à installer des postes de travail, paramétrer des sauvegardes, régler les problèmes software et hardware, changer le matériel. Ma gestion de parcs informatiques se fait sur PC, MAC et serveurs. Je gère les parcs informatiques sur un logiciel gestionnaire de bases de données ou un tableur. Les outils bureautiques et la configuration d’un système d’exploitation ne sont pas un problème pour moi. Je sais aussi réparer des machines de bureaux, des portables et des serveurs. J’ai donc ainsi une expérience de technicien de maintenance (PC de bureau, portables et serveurs). Il m’arrive aussi de paramétrer une imprimante au niveau réseau. Je tiens à faire toujours un peu de maintenance pour me maintenir au niveau. Ma formation de comptable peut être un plus pour la gestion d’un parc informatique comme pour celui de la gestion de pièces détachées ou tout autre gestion. Je suis en autoformation continue au niveau des software. Ma formation de comptable et de financier peut être un plus pour votre société.



Mon but est de faire de l'administration ou de porter secours à des utilisateurs qu'ils aient des problèmes matériels ou logiciels. J’aime aussi faire des réparations et de la gestion.



Mes compétences :

Pack office et recherche internet

Hot line

Technicien

Informatique hard et soft

Microsoft Windows

Windows Server 2008 R2

Wi-Fi

Triage

Toshiba Hardware

PC Hardware

Novell Netware > Novell Netware 4.x

Novell Netware

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Office 2007

Microsoft Office

IBM Hardware

HP Hardware

HELP DESK

Global Positioning System

Ethernet

Compaq/Digital Hardware

CA ArcServe

Apple Mac

Alcatel

Linux

Novell Netware > Novell Netware 5.x

Microsoft Windows XP

MP3

HTTP

FTP

ADSL