Olivier LAROUX

Mon rôle est d’optimiser les coûts d'achats de matériel et des ressources nécessaires aux activités Françaises.

Cela passe par une optimisation des volumes, une massification des achats et une négociation avec des fournisseurs clés du groupe ou spécifiques France.

Cela passe aussi par le développement, le contrôle et la promotion du respect du process achats Groupe développé dans l’ERP.

Mes missions sont les suivantes:



• Animer et manager l’équipe acheteur- assistants achats (5 personnes).

• Assurer la mise à jour de la procédure achat, participer à l’optimisation du process et assurer la formation des nouveaux entrants sur les procédures et l’outil achats (ERP).

• Communiquer auprès des fournisseurs le process achats à respecter afin d’assurer la conformité et l’optimisation des flux administratifs.

• Négocier les prix et les conditions de vente avec les fournisseurs et rédiger les principaux contrats en collaboration avec le service juridique.

• Assurer le référencement des produits / outils / matériels / services selon des critères rapports Qualité / Prix définis par la Direction Générale.

• Valider le référencement des fournisseurs et les produits dans l’outil de commande et la base fournisseurs.

• Analyser avec le contrôle de gestion la nature des coûts et la typologie des fournisseurs permettant d’identifier des zones de surconsommation.

• Massifier les volumes pour mener des négociations globales.

• Partager ces analyses avec le service achats Corporate du groupe en Espagne pour permettre d’identifier des référencements et des négociations à mener au niveau européen.

• S'assurer du respect des commandes (prix, délais, qualité) en collaboration avec les utilisateurs finaux.

• Participer aux règlements des litiges fournisseurs en collaboration avec le service juridique et les opérationnels.

• Prévenir le renouvellement des moyens techniques.

• Mettre en place et veiller à l’application de la politique de frais généraux définie par la Direction Générale.

• Etudier et suivre les projets de développement immobilier.

• Participer à la veille technologique et/ou réglementaire.