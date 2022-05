Olivier LARUELLE

20 années d'expériences opérationnelles chez Auchan, Cadbury Schweppes, Panzani William Saurin, Canon et Bouygues Telecom. J'ai occupé des postes de commercial, formateur terrain, chef des ventes, directeur régional pour achever mon parcours opérationnel par 9 années de négociations avec l'ensemble des centrales d'achat de la Grande Distribution en agro alimentaire, photo, vidéo, téléphonie mobile. Depuis janvier 2007 j'ai encadré plusieurs services formation chez Bouygues Telecom. Je suis en charge du pôle Savoir Faire qui nous amène avec mon équipe à monter et animer des parcours "Blended learning" de formation dans le domaine des méthodes et techniques de Vente, de Communication et de Management.



Mes compétences :

Vente

Négociation

Mobilisation à l'action

Communication

Coaching / Entraînement

Animation de formations

Management d'équipe

Construction plans de formation

Ingénierie pédagogique

Développement commercial