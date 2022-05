Olivier LASNE

Expérience de 15 ans dans la gestion de projet, le développement multimedia (web, cd-rom,...) et dans l'infographie (maîtrise suite Adobe )



Dynamique, créatif, débordant d'imagination.

Pluri-logiciel, et multi postes.

Possibilité de gérer, développer et concevoir tout aspect en liaison avec l'image d'une société que ce soit une charte graphique/logo, création publicitaire, conception graphique/visuelle, création de site web de la conception au développement en passant par le design.

Tout élément ayant un lien avec l'image d'une société peut passer par ma personne.

Particulièrement intéressé par la direction artistique de projet marketing et communication.



Mes compétences :

Gestion de projet

Adobe Creative Suite

Webmaster

SEO

Webmarketing

Web design

MySQL

Conception multimédia

PHP

Joomla

Wordpress

PAO

Prestashop

Développement web

Design graphique

Arts graphiques