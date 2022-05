Olivier LASSAGNE

Actuellement Vice President Business Development du groupe pétrolier MOCOH , je suis en charge de la stratégie de croissance du Groupe et du Business Development. Je développe les relations, Joint Ventures et partenariats avec les sociétés d’Etat, les raffineries et les acteurs trading et distribution. Je supervise également les activités fusion acquisition et projets d’infrastructures pétrolières.



Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse et disposant d'une expérience de plus de 18 ans dans le domaine pétrolier et énergétique au sein des Groupes ELF, TOTAL et MOCOH dont 12 ans passés en expatriation en Afrique (Maroc, Kenya, Bénin, Liberia, Burkina ), j'ai acquis de solides connaissances en terme de ventes, marketing, stratégie, gestion de sociétés et management d'équipes nombreuses (jusqu'à 2500 personnes).



