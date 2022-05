Olivier LAUNAIS

Technicien supérieur avec 20 ans d’expérience dans l’industrie automobile :

• Méthodes montage, industrialisation, optimisation et amélioration du process de montage, surveillance montage et processus sensibles.

• Industrialisation de projets véhicules PEUGEOT 307, 407, 207, 208 et CITROEN C3 Picasso.

• Expériences professionnelles de longues durées à l’étranger (Slovaquie).

• Expériences professionnelles ponctuelles à l'étranger (Espagne, Portugal, Slovaquie, Chine).



Mes compétences :

AMDEC

Carte de contrôle

Chef d'équipe

Méthode de résolution de problème

Methodes

Mobilité

Montage

MRP

PDCA

Plan de Surveillance

Production

Resolution de probleme