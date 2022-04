Sylvain LAUNAIS

De formation technico-commerciale en vins et spiritueux, mes expériences diverses et variées m'ont permis d'acquérir des compétences certaines tant en terme de relations clientèle que de connaissance produits. Homme de terrain, j'ai côtoyé tous les réseaux de distribution : GD, CHR, caves et distributeurs sur la place de Paris.

Conseiller, promouvoir et apporter des solutions font partis des challenges que je relève au quotidien.

Très impliqué dans ma commune, je suis à la fois conseiller municipal, président d'un Foyer socioculturel, membre d’une association d’arboriculteurs et employé communal pendant mes temps libres. Mes implications sont basées sur le respect, le relationnel de proximité et la reconnaissance de tout à chacun. Actuellement en activité au Luxembourg, je souhaite donner un véritable élan à ma carrière et privilégier mon avenir vers ce pays.





Mes compétences :

Management

Vente

Relationnel

Autodidacte