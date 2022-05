Manager d'équipe de 20 à 25 personnes depuis plus 10 ans, j'interviens également comme Consultant RH auprès de clients Agricole pour les aider à Réussir ensemble (cohésion d'équipe, médiation, accompagnement individuel...).



Praticien PNL et certifié OPR (outils d'aide au changement), les ressources et les relations humaines sont ma spécialité.



Mes compétences :

Consultant RH

Cursus Praticien PNL EN COURS

Management opérationnel

Pratique du conseil individuel

Praticien PNL