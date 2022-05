Olivier LAURENT

17 ans d'expérience dans la finance d'entreprise et le management (financement d'investissement, financement du cycle d'exploitation, gestion de trésorerie....), pour les pme pmi, les ETI, les mid et large cap.



J'ai choisi de redonner de la valeur au mots "conseils" et "services" à travers ma propre structure.



Je travaille en équipe, avec des experts comptables, des avocats fiscalistes, des courtiers en Assurance, des notaires, etc....au professionnalisme reconnu.



Je suis le vice Président en Charente de l'association de Business Angels SYNERGENCE, membre de France Angels.



Je conseille des start up dans leur recherche de fonds et leur approche de l’écosystème financier.



Je reste à l'écoute des opportunités du marché.



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Capital risque