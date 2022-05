Olivier LAVAUX

En quelques mots: Ingénieur Entrepreneur Révélateur d'Entreprises



Mon ambition: Positionner votre Entreprise sur le marché en fonction de ses atouts et de son environnement



Votre entreprise évolue dans les secteurs de l'Industrie, du BTP ou des services et fonctionne sur le mode affaires en B to B ou B to C



alors je peux vous aider à vous adresser au marché le plus rémunérateur en fonction du potentiel de votre entreprise et de son environnement et à y adapter votre entreprise soit par la voie du Conseil soit par la voie opérationnelle du Management de Transition en fonction de vos objectifs



Utilisez mon expérience de:

- l'analyse du marché et de l'environnement de votre entreprise,

- la création d'offres pertinentes pour ce marché,

- la pérennisation d'activité,

- le financement de votre développement

- la mise en œuvre de nouvelles pratiques commerciales, techniques ou organisationnelles

- la mise en place d'outils de suivi et de gestion (tableaux de bord)

- le plan d'action pour arriver au nouveau positionnement



Mes compétences :

Reprise d'entreprise

Redressement d'entreprises

Développement de nouvelle activité

Diagnostic d'entreprise

Formation

Industrie

Management de transition

Bâtiment

Logistique

Stratégie d'entreprise