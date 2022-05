Olivier LAVIRON

Le Groupe allemand VAILLANT GROUP est leader dans les offres systèmes de confort domestique, il développe et fabrique sur l'ensemble de ses sites des solutions intégrées modulaires et complètes répondant aux exigences de nos clients autour des technologies des chaudières murales gaz et des énergies renouvelables : solaire, pompe à chaleur.



Acheteur sur le site indrustriel Saunier Duval, je suis en charge des achats de pièces tôles, matières premières aciers et cuivres et autres pièces métalliques (décolletées, ressorts, etc.)

J'assure la mise en place de la stratégie achat groupe sur le site.



Mes compétences :

Acheteur