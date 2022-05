Olivier LAVIROTTE

Ingénieur INPG-ENSERG de formation, j’ai complété mon cursus par une formation en management à l’IAE Paris avec option commerce international.



J’ai actuellement plus de vingt années d’expérience professionnelle, dont la très grande majorité en développement commercial notamment à l’export, dans l’ingénierie et les contrats clé en main.

J’ai personnellement négocié ces 5 dernières années près de 300 Millions d’euros de contrats, dans les domaines de l’Oil & Gaz, la Pétrochimie et les Engrais, les Centrales thermiques.



Mon expérience acquise, notamment dans la négociation et de la conduite des affaires, mes qualités relationnelles et mon profil pourraient être valorisés au sein de votre entreprise dans une fonction dans le développement commercial ou dans le management.



Mes compétences :

COMMERCE

Export

Ingénierie

Négociation

Négociation de contrats

Vente