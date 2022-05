Olivier LE BLOAS

Bénéficiant d’une expérience de 16 ans dont 10 ans aux postes de trésorier comptable et trésorier groupe. Dans des secteurs aussi divers que les médias ou la sécurité. Cette expérience multiple m’a permis de développer des qualités de rigueurs, de polyvalence et aiguisé mon sens du relationnel.



A ces postes j'ai pu développer mes aptitudes à recueillir et à synthétiser les informations,à résoudre les difficultés ponctuelles,à trouver un juste équilibre entre la réflexion et l'analyse, à soumettre des propositions, à arbitrer.



Diagnostic,Dialogue,Décision, tel est mon univers.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Contrôle de gestion

Sage Business Management Software > Sage 1000 Suit