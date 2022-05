Olivier LE CHANJOUR

25 ans de Transport-Logistique, acteur puis Manager et Director, ausein de grands Groupes Logistiques (Géodis, Heppner...)

Patron de la production durant presque 4 ans à la tête de l'Usine historique du Groupe BIC, Supply Chain Europe du Groupe durant 3,5 ans, puis DGA Logistique Non Alimentaire du Groupe CASINO, Consultant honoraire pour l'un des BIG FIVE, DG d'un groupe de transport en Bretagne et maintenant à la tête de mes propres entreprises de Logistique et de Transport, je continue mon activité de conseil et installe mes entreprises en CHINE.

A ce jour deux sites logistiques sont opérationnels : LOUVRES, 6500 m² au pied de ROISSY, et CHAMBLY 6000 m² sous 10 M libres.

La marque et les process RLM sont déposés.

Ayant doté mes PME d'un Front Office http://www.rlm.fr et de bien d'autres outils digne des Grands, je pense faire grandir mon entreprise par la continuité de l'activité commerciale classique mais aussi par le rachat d'autres affaires afin de consolider les acquis.

Avec l'implantation en CHINE il nous sera désormais possible de répondre aux besoins de nos clients, aux 2 bouts de la chaîne logistique.

Les candidatures des compétences souhaitant vivre l'aventure seront scrupuleusement étudiées. A bientôt!



Mes compétences :

Conseil