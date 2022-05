Olivier LE STANG

Fort d'une maitrise en Marketing ainsi que des expériences à responsabilités dans des entreprises variées, je suis avant tout un passionné du digital et de la communication. Digital native et expert reconnu, je veille à la mise à jour de mes compétences en continu. Aujourd'hui, je mets à profit mon expertise au service de plusieurs entreprises afin de construit leur stratégie social media optimale et efficace.



Mes compétences :

Ebusiness

Ecommerce

Management

Merchandising

Référencement

Marketing mix

Brand content

Stratégie social média

Marketing digital

Community management

Réseau