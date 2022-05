Olivier LEBAIGUE

J'ai reproduit mon CV en 2015 ; de façon une peu pompeuse, j'y ai mis les élements suivants :



MÉCANIQUE : Mécanique rationnelle, homogénéisation, mécanique des fluides diphasiques, microfluidique diphasique, écoulements diphasiques turbulents.



THERMIQUE : Thermohydraulique diphasique, physique du changement de phase, transferts thermiques.



PHYSICO-CHIMIE : Analyse à l’échelle locale d’écoulements (éventuellement diphasique ou polyphasique) : Modélisation de réactions chimiques en solution, combustion de grains, génie chimique, transferts au voisinage des lignes de contact ; transferts de matière couplés à l’hydrodynamique.



MODÉLISATION : Analyse des phénomènes mis en jeu, sélection des échelles et des concepts physiques, mise en équations aux dérivées partielles, résolution de ces équations, éventuellement par un code de calcul tridimensionnel.



GESTION DE PROJET : Définition et montage de projets, animation de petite équipe en vue de sa réalisation, rédaction de notes techniques, de documents de synthèse, de brevets, de communications et publications dans les journaux internationaux.

Montage de projets pour le CEA/DEN hors du cadre nucléaire : Suite de projets financés par le CNES et l’ESA (Cyrène) ; projet ANR sur l’interaction entre turbulence et interfaces.



ENCADREMENT : Encadrement scientifique, HDR depuis 2009, encadrement de doctorants (7 thèses soutenues à ce jour), encadrement de post-doctorants (6 à ce jour), de nombreux stages de Master2 et de fin d’études : 2 prix de thèse + 1 prix du jeune chercheur (post-doctorant).

Collaborations avec doctorants ou permanents de laboratoires universitaires.

Jurys de thèses et Master2.

Expert-Senior du CEA/DEEN depuis 2003 "modélisations physique et numérique directe des écoulements diphasiques, Suivi d'interface, écoulements diphasiques, turbulence diphasique, chimie"

Expertise de projets hors CEA (projets ANR, projets CNES, projets européens soumis à l’Agence Spatiale Européenne).



COMMUNICATION & ENSEIGNEMENT : Enseignements à l’INPG/Phelma depuis 1995 (Actuellement deux cours de Master2 et 3ème année d’École d’Ingénieurs : Physique du changement de phase ; Microfluidique diphasique).

Cours ponctuels à l’INSTN et dans des Écoles thématiques du CNRS.

Présentations dans un cadre international (15 conférences ou séminaires invitées, nombreux congrès).

Comités scientifiques de conférences (1er, 2nd & 3ème Congrès Français de Microfluidique, 1st&2nd European Conference on Microfluidics, 1st,2nd&3rd Thermal Issues in Emerging Technologies).

Nombreuses reviews d’articles proposés à des revues internationales ou des congrès.

Anglais : Nombreux articles, communication de congrès, chapitre de livres, expertises pour l’ESA.

Allemand : Bonne capacité de lecture (thèse de doctorat), pratique orale à réactiver (non utilisée depuis 25 ans). Notions d’Espagnol.

Maîtrise de nombreux outils Windows et linux, latex, fortran, C++, Trio_U, Comsol …



Mes compétences :

Chimie

Communication

R&D