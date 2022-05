Olivier LECLERC

Diplômé en Droit et Sciences Politiques (ICES La Roche sur Yon), mon parcours universitaire m’a amené à me spécialiser en Intelligence Economique au travers de deux mastères, l’un en Politiques de Défense et Stratégie, l’autre en Affaires Internationales (HEI Paris). Spécialisation acquise aux côtés d’Eric Denécé lors de la rédaction de mon mémoire de fin d’études qui portait sur les enjeux de « l’implantation de l’intelligence économique en France ».



J’ai par la suite mis en pratique mes acquis lors de mon stage de fin d’études effectué à la Chancellerie Diplomatique de l’Ambassade de France en Colombie. Stage d’une année, durant lequel j’ai été plus particulièrement chargé d’étudier les effets du conflit interne colombien sur l’économie du pays.



Cette expérience à l’international est venue compléter ma connaissance du continent américain pour avoir effectué une partie de mon cursus universitaire aux Etats-Unis et au Canada. Enfin, grâce à ces périodes d’expatriation je parle au quotidien l’anglais, l’espagnol et le français dans mes relations personnelles et professionnelles.



J'ai poursuivi mon parcours jusqu'à fin 2010 en tant que chargé de mission au sein du cabinet du président du Conseil Général de la Vendée, mon activité portait sur la communication politique et institutionnelle d’une part, et sur la conduite de projets publics en soutien des élus du conseil général (particulièrement sur le bocage vendéen) d’autre part.



Mes compétences :

Veille stratégique