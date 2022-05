Olivier LECLERCQ

D'un tempérament particulièrement curieux et ouvert, je suis passionné de création en communication, marketing opérationnel et relationnel depuis plus de 15 ans. Toutefois, malgré cette grande expertise acquise au fil des agences dans lesquelles je me suis distingué, je reste persuadé que la plus grande de mes forces est de savoir systématiquement aborder chaque problématique avec un oeil nouveau. En effet, je considère qu'il vaut mieux privilégier la réflexion, aux actes réflexes ... et c'est mon dernier mot Jean-Pierre !



Et en parlant de mots - qui je vous le rappelle sont au cœur de mon métier - j'aime jouer avec leur sens, les modeler, les réinventer afin de trouver la formule qui fait mouche ... bzzz !



Mes compétences :

Communication

Marketing

Publicité