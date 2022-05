Olivier LEFEBVRE

Sur le plan clinique, je suis formé aux thérapies cognitives, comportementales et émotionnelles, notamment aux techniques de troisième vague utilisant la pleine conscience, l'acceptation et l'engagement (ACT) et l'analyse fonctionnelle des échanges thérapeutiques (Thérapie fonctionnelle Analytique ou FAP, Analyse du comportement verbal de Skinner). J'ai une expérience clinique en psychiatrie adulte en secteur privé et public et suis actuellement psychologue clinicien à temps partiel au CMP Delpech à Amiens.

Je suis aussi chercheur en psychologie au sein du centre hospitalier Pinel à Amiens. Sur le plan scientifique, je me suis spécialisé dans la recherche sur l'apprentissage (ou analyse fonctionnelle du comportement). Mes recherches actuelles portent sur l'implication des fonctions métacognitives dans la dépression et la schizophrénie, en particulier le style "d'autocorrection" des fonctions afffectives et cognitives. Par autocorrection il s'agit par exemple de désigner plus cliniquement les déficits ou excès d'auto-critique et de confiance cognitive ayant des répercussions sur le fonctionnement comportemental. Plusieurs concepts en vogue dans la recherche en psychologie renvoient à ces aspects, tels que la pleine conscience, la défusion cognitive, et l'evitement expérientiel. Mes recherches plus fondamentales portent sur l'origine des ces acquisitions métacognitives, inspirées par l'analyse fonctionnelle du comportement verbal proposée par Skinner (1957).



Mes compétences :

ACT

Psychothérapie

Serious Games

TCC

Recherche