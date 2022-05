Ex responsable du réseau Orth sur le territoire français.

Spécialisé dans la palette de manutention tout type (bois plastique, moulée).

nous fournissons et gérons les palettes en multi sites pour des groupes avec plusieurs implantations désirant avoir un seul fournisseur pour la france et ainsi rationaliser leurs lignes fournisseurs.

Nous assurons aussi la relocation des palettes.