Olivier LEFEVRE

A travers mon expérience professionnelle au sein de l’entreprise INTERTEK, j’ai développé des compétences larges portant sur l’ensemble des problématiques liées aux prestations de service, contrôle, la qualité et validation dans le domaine pharmaceutique ( qualification de ZAC, réseau d'air comprimé d'azote et d'air médicinal, sorbonnes, PSM, isolateurs, enceintes climatiques, autoclave , tunnel de stérilisation).



Un travail en totale autonomie, un sens aigu de l’analyse, de l’écoute, de la rigeur et mon dynamisme sont autant d’atouts qui me permettent de m'adapter à tout nouvel environnement en peu de temps.



Je suis à l'écoute de toute opportunité en France mais également s'orientant vers l'étranger, plus particulièrement en Asie.







Mes compétences :

Qualification équipements de laboratoire

Contact client

Contrôle de ZAC (Zone à atmosphère contrôlé )

Microsoft Excel 2010

Microsoft Word 2010

Sap2000

Microsoft Visio

Industrie pharmaceutique

Conseil