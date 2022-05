Olivier LEFRANC

10 ans de direction financière internationale



Analyses et recommandations pour les décisions stratégiques (investissements, réorganisations)



Conduite de 17 acquisitions et intégrations (Europe/Amérique du Nord/Asie)



Création de la direction financière d’un groupe de 50 business units dans 42 pays - actuellement 3500 employés



Structuration et organisation du reporting financier (London Stock Exchange/NASDAQ)



Support juridique à la direction générale et aux opérationnels



Management d’équipes multiculturelles.



Mes compétences :

Fusions acquisitions