Olivier LEGRIS

GERFLOR



Depuis Janvier 2004 :

International Segment Manager "Sols pour Industries",chargé de la politique commercial,du management des équipes de vente et du marketing marché dédiés aux marchés des sols industriels (pharmaceutique, électronique, aéronautique, etc…)



Chef produits des "Solutions Techniques",chargé de la gestion des gammes,de la fabrication et de la mise en marché des produits permettant le mise en oeuvre des sols PVC



janv-01 à octobre 2004 :

Responsable des grands comptes de l’industrie et des bureaux d’études spécialisés, chargé de la prescription et de la commercialisation des produits techniques destinés aux zones de production sur la région parisienne et le Nord de la France. (pharmaceutique, électronique, aéronautique, etc…)



octobre 96 à décembre 2000 :

Délégué commercial bâtiment, chargé de la prescription et de la commercialisation des produits destinés aux marchés traditionnels du bâtiment sur la Bretagne. (logement, scolaire, hospitalier, etc…)





WÜRTH



De novembre 94 à septembre 96 :

V.R.P. Exclusif, chargé de la commercialisation d’une large gamme de quincaillerie bâtiment auprès d’une clientèle de professionnels tout corps d’état de l’Ile et Vilaine.





RANK-XEROX



De juin 93 à octobre 94 :

Délégué commercial, chargé de la commercialisation des matériels de reprographie auprès d’une clientèle de professionnels et d’administrations de l’Ille et Vilaine.





HILTI France



De novembre 91 à mai 93 :

V.R.P. Exclusif, chargé de la commercialisation de quincaillerie bâtiment et matériels électroportatifs auprès d’une clientèle de professionnels tout corps d’état de l’Ille et Vilaine.





IGLOO (filiale du groupe Pernod-Ricard)



De février 91 à novembre 91 :

Prospecteur commercial, chargé du placement de distributeurs automatique de boissons auprès de toute structure susceptible d’avoir une consommation significative.





TIRIAULT SARL



De septembre 89 à janvier 91 :

Chargé d’affaires, responsable des études, et de la gestion des chantiers auprès d’une clientèle de particulier et de donneur d’ordres publics de Bretagne.



Mes compétences :

Business development

Business Intelligence