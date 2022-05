Olivier LEJEUNE

Formation : ingénieur agronome + thèse Génie Biologique et Médical



17 ans d'expérience dans l'analyse et le traiment des images pour les laboratoires de recherche (pharnaceutique, instituts de recherche publics, groupes automobiles,...)

Création d'un logiciel de cartographie du cerveau sous microscope dédia aux maladies neuro-dégénératives (Parkinson, Alzheimer,...)



Direction d'une équipe d'ingénieurs de R&D



Création avec deux anciens collègues de la société Explora Nova en 2001 : société maintenant reconnue par les professionnels de ce domaine (microscopiste et éditeur de logiciel)



Mes compétences :

Escrime

imagerie

Informatique