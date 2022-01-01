Olivier LELIEUR

2004 - 2015GROSSISTE A SERVICE COMPLET DANS LE SECTEUR
DES FRUITS ET LÉGUMES ET MARÉE
TRANSPORT POUR COMPTE DE TIERS
LOGISTIQUE SOUS TEMPÉRATURE DIRIGÉE
LIVRAISON CLIENTÈLE GRANDE DISTRIBUTION COMMERCE DE PROXIMITÉ RHF ET RESTAURATION COMMERCIALE
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LA SOCIÉTÉ BONAFRUIT A RÉUSSI SA MUTATION EN CINQ ANS EN MULTIPLIANT SON C.A PAR 4, EN PROPOSANT DE NOUVEAUX SERVICES, COMME LA LOGISTIQUE RÉGIONALE ET LE DÉVELOPPEMENT D UN RAYON MARRE, APRES LA FUSION AVEC LA SOCIÉTÉ OCEMAR(grossiste a service complet marée)
monvoisin
- Cadre
2000 - 2004négoce et logistique.....
APEMAR
- COMMERCIAL
2000 - 2001Mise en marché d agrumes dans les pays de l est