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Olivier LELIEUR

ANNECY

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Annecy

En résumé

Specialiste produits frais et logistique

Mes compétences :
Gestion de la capacité

Entreprises

  • Provence dauphine savoie - Directeur de site

    2015 - maintenant

  • ESTIVIN - Responsable de site

    2004 - 2015 GROSSISTE A SERVICE COMPLET DANS LE SECTEUR
    DES FRUITS ET LÉGUMES ET MARÉE
    TRANSPORT POUR COMPTE DE TIERS
    LOGISTIQUE SOUS TEMPÉRATURE DIRIGÉE

    LIVRAISON CLIENTÈLE GRANDE DISTRIBUTION COMMERCE DE PROXIMITÉ RHF ET RESTAURATION COMMERCIALE
    LOGISTIQUE sous TEMPÉRATURE DIRIGÉE
    LA SOCIÉTÉ BONAFRUIT A RÉUSSI SA MUTATION EN CINQ ANS EN MULTIPLIANT SON C.A PAR 4, EN PROPOSANT DE NOUVEAUX SERVICES, COMME LA LOGISTIQUE RÉGIONALE ET LE DÉVELOPPEMENT D UN RAYON MARRE, APRES LA FUSION AVEC LA SOCIÉTÉ OCEMAR(grossiste a service complet marée)

  • monvoisin - Cadre

    2000 - 2004 négoce et logistique.....

  • APEMAR - COMMERCIAL

    2000 - 2001 Mise en marché d agrumes dans les pays de l est

Formations

  • AFT - IFTIM

    Sainte Luce Sur Loire 2010 - 2011 capacite de transport

  • ECOLE SUPERIEUR DE COMMERCE DU PAS DE CALAIS E.S.C.I.P (Longuenesse)

    Longuenesse 1996 - 1998 ECOLE DE COMMERCE

    ECOLE DE COMMERCE

  • Lycée La Malassise

    Longuenesse 1990 - 1996 ES

Réseau