Fondée en 1990 par Olivier Leloup, la société est composée aujourd’hui de 70 personnes et se situe au Havre. Nous possédons également une agence à Rouen.



Son activité principale était le transport de produit pétrolier et chimique. La société s’est spécialisée dans le transport de conteneur-citernes, notamment grâce à son expérience des citernes routières. Au fil des années les Transports Olivier Leloup sont devenus les spécialistes du transport de citerne et de container. Nous sommes certifiés ISO 9001, Opérateur Economique Agréé (OEA & AEO) et SQAS.



Nous proposons différents services afin de faciliter vos transports :



- Container Citerne

- Container Dry

- Container Open Top & Flat

- Container Reefer

- Container Vrac

- Citerne Dangereux

- Citerne Non dangereux

- Transport de déchets

- Transport en plateau

- Transport en plateau et bâché

- Transport exceptionnel



Vous pouvez nous contacter pour toutes informations supplémentaires au:

Tél : 02 35 53 20 79

Fax : 02 35 53 34 57

Mail : o.leloup@transports-leloup.fr

Site internet : http://www.transports-leloup.com

Quai de Gironde - N° de port : 3675 - 76600 LE HAVRE



