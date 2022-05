Olivier LELOUP

Fev 2018 - Jan 2019 - Product Safety Leader - Becton Dickinson



Safety assessments

- Evaluations related to toxicology, materials of concerns (REACH, heavy metals, phthalates, PVC, latex), worldwide regulatory requirements, Extractables and Leachables

- Living Risk Management of products and manufacturing processes

- Strong interactions with clinical trials, market complaints related to syringes and their components (glass, elastomers, plastic safety or autoinjection add-ons)



Biocompatibility product evaluation

- Biological Evaluation Reports (prefilled glass syringes)

- Materials, suppliers, additives impact management

- Manufacturing processes impact management (4 worldwide plants, billions of products annually)

- Change control impact management

- ISO10993-1, FDA, ICH, USP/EP, PDA, EMEA, CFDA regulatory landscape



Product development team member

- User risk analysis owner and global risk management per ISO14971 requirements

- Product development and life cycle management

- Handling of all safety-related tasks







2006 - Jan 2018 : Tornier - Grenoble - Responsable Qualité Validation

CA : 100 Millions d’euros, 400 personnes



• Mise en place d'un VMP global (Validation Master Plan) et des Plans de Validation procédés (ISO13485:2003, 21CFR820) : France, Irlande, US.

• Validation des procédés spéciaux pour des implants orthopédiques et ancillaires (passivation, nettoyage, conditionnement, stérilisation, revêtements, biocompatibilité).

• Validation de salle blanche et d'équipement de production (système d'eau purifiée, production d'air comprimé et de gaz inertes purs, bancs de test de scellage, etc.)

• au sein du service Qualité, participation à la gestion de CAPA, NC, amélioration continue.



2005-2006 : Swiss Medical Care SA - Lausanne, Suisse - Ingénieur Qualité

• Responsable qualité pour le développement, le transfert production et la validation de procédés.

• Soutenir le développement d’un injecteur pour la radiologie.



2005 (CDD 6 mois) : Medtronic France, Inc - Boulogne Billancourt - Responsable affaires réglementaires et matériovigilance

CA : 224 millions d’euros, 500 personnes.



• Gérer la matériovigilance de l’ensemble des produits Medtronic.

• Interagir avec les autorités compétentes françaises.



2004 (CDD 8mois) : Institut Pasteur de Dakar - Dakar (Sénégal) - Ingénieur R&D contrôle qualité

150 personnes, Laboratoire de production du vaccin de la fièvre jaune.



• Développer et mettre en place un nouveau test qualité de stérilité du vaccin par cytométrie de flux (FACScalibur).

• Mettre à jour le système qualité ISO 9001 de tout l’institut. Audit OMS réussi en 2004 après mise aux normes européennes



2001-2003 : Hôpital pour enfants de Montréal, Montréal (Canada) - Ingénieur R&D



• Développer une sonde de glycémie implantable, utilisant des techniques de génie moléculaire et de chromatographie.



Acquis :

• Aisance avec PCR temps réel, microscopie fluorescence, radioactivité.

• Dépôt d’un brevet canadien.

• Subvention américaine de 100,000USD.





1999-2001: Biosyntech, Inc, Montréal (Canada) - Stage + CDD 1 an - Ingénieur R&D

23 personnes



• Développer un biogel implantable résorbable (libération de médicaments, etc.)

• Mettre en place les BPL/BPF/ISO 9001.



Acquis :

• Tests de biocompatibilité in vivo/in vitro.

• Accréditation ISO 9001 obtenue en 2001.



Formation :

Ingénieur UTC (Biomatériaux Biocomopatibilité) – 1999

Master MscA Génie Biomédical – Ecole Polytechnique de Montréal, Canada - 2001



Mes compétences :

Biomédical

Biotechnologies

Développement de produits

Qualité

Validation

Toxicologie

toxicology

Living Risk Management of products and manufacturi

Clinical Trials

impact management

Product Development

Risk Analysis

Orthopedics

functional support

Additive Manufacturing

Process Development

VMP management

IQ OQ PQ

Assembly Plants

Audit

GMP

ISO 13485

Medical Devices

Risk Management

Develop an implantable biodegradable gel

Diabetes

In Vitro Studies

Quantitative PCR

In Vivo Studies

Immunization

Radiology

Flow Cytometry

Quality Management

ISO 900X Standard

Adobe Photoshop

Data Processing

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

SAP