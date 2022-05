Olivier LEMOINE

Titulaire d’une maîtrise en finance comptabilité et une expérience professionnelle de 9 années m’ont conduit à devenir un véritable professionnel.



En outre, j’ai d’abord été comptable chez Norfond (filiale du groupe américain : East Jordan Europe Holdings) une fonderie à Saint Crépin Ibouvillers (60) pendant 2 ans et dont mes missions principales étaient d’effectuer la comptabilité de la Holding du groupe et ce jusqu’au bilan et annexes, des travaux de consolidation tel que la gestion des intercos entre les filiales françaises et étrangères (16 au total), ainsi que des travaux budgétaires (élaboration, reporting, consolidation entre les filiales).



Par la suite, je suis rentré au Conseil général de l’Oise en 2008 en tant que chargé du contrôle et de la modernisation des établissements et services habilités ASE. Mes missions étaient la gestion d’un portefeuille d’une douzaine d’établissements et services et d’en effectuer des travaux de tarification et de contrôle tel que les comptes administratifs, la participation au contrôle qualité dans différents secteurs (enfance, personnes âgées et handicapés), mettre en place des indicateurs de suivi, accompagné et conseiller les partenaires dans leur fonctionnement et leurs projets, contribuer à la réalisation du budget pour la partie établissements et services habilités ASE du Conseil général de l’Oise…



Fort de ces expériences, je suis autonome et doté de bonnes capacités relationnelles, d’écoute, d’analyse et de gestion. Ma rigueur, la maitrise de l’outil informatique et l’organisation dans mes actions m’ont permis d’assurer le respect des délais dans mon quotidien. Je sais m’intégrer au sein d’une équipe de travail et collaborer avec les partenaires afin de concourir à la réalisation d'objectifs communs.





Mes compétences :

Comptabilité

Budgets

Microsoft Office Windows

Gestionnaire - Sedit marianne - Safran (consolidat

Reporting

Comptabilité publique

Consolidation