Olivier LEPAROUX

Je suis spécialisé dans l'installation des progiciels RH PAIE Peoplesoft depuis 1997.

De 2002 à 2016, je suis à mon compte afin de me rendre plus disponible pour les projets.

Mon expertise s'est confirmée au fil du temps dans le domaine Ressources Humaines, et depuis 2007 sur la Paie de droit privé et de droit public pour France Telecom.

Depuis 2016, j'ai rejoins ADP, leader mondial dans ce domaine, sur d'autres outils, dans ce domaine informatique fonctionnel.



Mes compétences :

Anglais courant

Ressources humaines

Peoplesoft

Paie

Gestion administrative

Oracle

Formation