Olivier LEPRETRE

En constante recherche de challenges me permettant d'exprimer mes capacités à trouver des solutions, en concevant, mettant en oeuvre et/ou opérant des systèmes informatiques pour rendre les complexités métiers et opérationnelles plus simples et supporter la croissance de l'entreprise.



Pragmatique mais aussi visionnaire et rarement à court d'idées pour atteindre les objectifs. J'ai une façon de penser créative, focalisé sur les solutions. "Penser grand mais commencer petit".



L'intégration et la sécurité des systèmes IT sont mes spécialités aux niveaux stratégiques, conception, mise en oeuvre et/ou operation.



Mes compétences :

Conception

ITIL

Système d'informations

Service client

Leadership

Réseau

Organisation

Oracle

Gestion de crise

Architecture de l'information

Service-oriented architecture

Architecture informatique

Intégration

Direction des systèmes d'information