Olivier LHOPITAL

A la croisée d'un chargé d'affaire et d'un ingénieur étude, le poste que j'occupe me permet de développer mes compétences, tant commerciales que techniques, dans le métier des fondations spéciales et de la géotechnique.



- Etudes de prix (AO privés ou publics)

Chiffrage de projets de fondations,

Pré-dimensionnement, définition des moyens matériels/humains,

Rédaction de mémoires techniques



- Etudes techniques

Choix puis validation des hypothèses de calcul auprès du contrôle technique,

Dimensionnement d'exécution au sens propre des ouvrages de fondations à réaliser sur chantier.



- Suivi d'affaire

Soutien technique au service travaux tout au long des chantiers

















Mes compétences :

Autocad

MS Project …

PLAXIS

Fascicule 62 - V

RIDO

Eurocodes 2, 7 et 8

Excel

Visual Basic for Applications

TALREN (Terrasol)