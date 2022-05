Olivier LIND

Bonjour,



Je vous propose 22 années d'expériences professionnelles en tant que responsable commercial,et gestionnaire de centre de profits.



MANAGEMENT.....

* Encadrer des collaborateurs(Responsables de centres de profits,commerciaux,responsables de rayons,employés...)jusqu'à 15 personnes

* Animer la force de vente , formation , recrutement , accompagnement .

* Animer des réunions hebdomadaires .



COMMERCIAL.....

* Redresser un secteur commercial(géographique,magazine,site...)

* Mettre en place une stratégie commerciale

* Suivre des grands comptes en direct ou depuis leurs sièges départementaux

* Prospecter de nouveaux clients,négocier de nouveaux contrats

* Gérer et fidéliser un portefeuille de clients actifs

* Mettre en place des opérations commerciales

* Réaliser des études:analyse concurrence



GESTION DE CENTRE DE PROFIT.....

* Créer et lancer de nouveaux centres de profits

* Mettre en place les budgets prévisionnels annuels

* Analyser les marges par centre de profits

*Fixer des objectifs clairs,responsabliliser les équipes,diagnostiquer et contrôler

* Etre garant de la gestion administrative et préparation de la comptabilité fin de mois

* Gérer les litiges et encaissements.



Mes compétences :

Presse

Édition

Communication