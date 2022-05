Olivier LINDER

Electro-mécanicien de métier de base, j’ai par la suite suivi une formation de 4 ans

en cours du soir de technicien ET en gestion d’énergie (dans le domaine du

bâtiment et de l’industrie), équivalant à un bac + 3.

Ayant travaillé plus de 12 ans dans le secteur de l’industrie et de la robotique en

Suisse, j’ai déménagé dans la région de Grenoble pour des raisons familiales.

Motivé, polyvalent, j'aime relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Cordiste

Conception pneumatique

Schématique électrique industrielle

Gestion de l'Énergie et de l'Environnement

Conception électrique

Chef de projet

Technico-commercial