Olivier LODYGA

Responsable de Centre de Profit multi sites, prestations de services aux entreprises et collectivités.



Développement Commercial et Optimisation des Ressources

- Fidélisation et développement des relations commerciales

- Analyse des besoins du client et des exigences du service (réglementation, procédures internes, politique qualité)

- Négociation, soutenance

- Organisation et optimisation des ressources humaines et matérielles

- Garant du respect du cahier des charges



Management des Equipes

- Recrutement et construction du parcours de formation des nouveaux collaborateurs

- Animation et mobilisation des équipes

- Analyse des besoins et élaboration du plan de formation

- Conduite d’entretiens et de réunions

- Animation des IRP (DP, CE, CHSCT)



Gestion d’un Centre de Profit

- Suivi financier et d’indicateurs clefs

- Suivi des comptes d’exploitation (CA, investissements, charges, rentabilité)

- Reporting, analyse des résultats et propositions de plans d’actions

- Participation à l’élaboration du budget et à la définition des objectifs



Mes compétences :

Business

Centre profit

Déchets

Environnement

Formation

Nettoyage

Sécurité

Gestion

Management

Développement commercial

Norme ISO 9001

OHSAS 18001

Norme ISO 14001