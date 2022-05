Olivier LOMBARD

Co dirigeant avec Cyrille Testelin (Sup de co, 3ème cycle de gestion de projet) du Groupe OPA, ex Groupe ouest audiovisuel.

Spécialisé en communication plurimedia & événementielle, nous réaliserons en 2014, 300 films, autant de déclinaison web & 2.0, et 60 événements en France / étranger.

Voir :Array



Notre ADN : SINCERITE / INNOVATION / PERFORMANCE.





Nos métiers :

audiovisuel & 2.0 : films, reportage, web series, films 3D, web tv

Evénementiel : conventions, AG, soirée de gala, colloques, lancement de produits

Marketing digital : tablettes tactiles, e-mobilité, e-reputation, optimisation du digital

Incentives & voyages : séminaires, voyages de récompenses, voyages de stimulation



Chiffres clés :

CA : 6 M€

40 collaborateurs

3 sites : Levallois / Nantes / Rennes



Mes compétences :

Web

Communication

Audiovisuel

Marketing viral

incentive

Communication événementielle