Olivier LOSTANLEN

Après avoir été successivement Directeur Artistique, Directeur de Création et fondateur

d’une agence de communication cumulant plus de 25 années d’expériences en communication

dans les secteurs aussi variés que l’automobile, le food, l’hygiène professionnelle,

la grande distribution, l’industrie...

Je maîtrise la mise en place, la création, le suivi et l’optimisation de vos projets de communication

qu’elle soit institutionnelle, promotionnelle, en BtoB ou BtoC.



Mon Atout

Avoir développé une approche éditoriale dans la prise de brief, cela à pour réel intérêt de mettre

en avant la problématique client, de la comprendre, et ainsi d’y répondre parfaitement au travers

d’une communication pertinente et percutante, avec une finalité : laissez une empreinte forte.



Mon objectif

Créer des liens, développer une collaboration fructueuse et transformer les clients

en références actives.



Mes compétences :

Budgets

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe Acrobat