Olivier LOSTANLEN

Agence So Com Conseil en Communication vous conseille sur votre stratégie de communication globale

qu’elle soit institutionnelle ou promotionnelle, qu’elle intervienne en BtoB ou BtoC.

Nous en assurons la conception, la réalisation et le développement.

Un interlocuteur privilégié et une équipe pluridisciplinaire avec un seul objectif : votre satisfaction.



Nos domaines d’interventions :



Logo, charte graphique, rapport annuel, dossier de presse, stimulation force de vente, papeterie,

mailing, agenda, calendrier, carte de vœux, édition de brochures, dépliant, catalogue, magazine interne ou externe, annonce presse, roll-up et affiche, habillage de stand, signalétique magasins, PLV, packaging, objet publicitaire….



So Com et Com’onSoft s’associent dans le cadre d’un partenariat croisé et vous offrent une plus grande étendue

de leurs compétences, couvrant ainsi l’ensemble des communications en toute complémentarité et transparence.



Com’onSoft, société de conseil et de service conçoit et commercialise des applications professionnelles

sur les technologies web et mobile en vous accompagnant sur vos projets de site internet, intranet, extranet,

applications métiers ou sites mobiles, sms...



…C’EST CRÉER UN LIEN ENTRE VOUS ET VOS CLIENTS.



Mes compétences :

Communication interne et externe

Communication institutionnelle

BtoB

Logos

Marketing opérationnel