Olivier (luc) MOTTE

Nouvelle fonction depuis Septembre 2011 : Directeur Gouvernance IT Pays (11 pays dont Russie, Pologne, Espagne, Italie, Roumanie, République tchèque, Slovaquie, Ukraine) + Coordination HR /DSI + Communication DSI.

== > challenges passionnants !!! Pas en recherche d'emploi à date







Précédemment et pendant 11 ans : Directeur de département IT en charge de l'ensemble des services Généraux (RH / Finances / Services Administratifs & Techniques, soit environ 17 donneurs d'ordre).

Suivi des projets tant en France qu'à l’international.



Dans le détail :



- Ressources humaines :

* recrutements

* paie

* gestion des temps

* développement

* formation



- Comptabilité - finance / Achats / Contrôle de Gestion :

* SAP (version R3.4.0b & ECC 6.0)

* trésorerie



- Portails INTRANET / EXTRANET / sites Web



- Services administratifs :

* CRM / GRC

* Qualité et gestion documentaire

* Service juridique



- Techniques :

* Contrôle d'accès

* Gestion des frais (Gasoil - péages - téléphone)

* Atelier réparation

* Ingénierie Bâtiments (plans, métrage)



Mes compétences :

Contrôle d'accès

Coordination

Coordination internationale

Gouvernance

INSER

Intranet

Microsoft accès

Microsoft CRM

Selligent

XRT