Olivier LUMBROSO

EXCELLENT RELATIONEL

Mes Atouts :



Stratégique et pragmatique, je suis reconnu pour ma compétence à construire et animer du sens tout en garantissant la croissance du CA et la rentabilité.



Fédérateur, je favorise une communication quotidienne pour mobiliser, motiver et ainsi faire naître ou entretenir l’esprit d’innovation, de changement, de performance et de satisfaction client.



Manager aiguisé, j’accompagne au quotidien mes équipes par l’écoute, l’échange et l’exigence pour le développement de leurs compétences, de leur responsabilité et de leur autonomie.