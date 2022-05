Olivier LUSPIN

Après une expérience professionnelle confirmée en tant que cadre commercial, je m'oriente désormais vers la formation professionnelle, fort d'expériences en pédagogie et de mon aisance relationnelle avec tous types de publics.

Je souhaite toutefois conserver une activité saisonnière en milieu touristique, car j'ai pour objectif à long terme de créer une structure d'accueil comprenant un gîte de groupe et des chambres d'hôtes, idéalement dans le sud-aveyron, ceci en plus de mon activité de formation.





Mes compétences :

Tourisme

Commercial

Pédagogie et communication

Office

Gestion