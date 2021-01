Sabine VERNHES

Ma formation initiale associée à mes solides expériences professionnelles m'ont conduit à créer FREQUENCE CONSEIL en 2011.



FREQUENCE CONSEIL propose des missions de Conseil, de Formation, d'accompagnement, d'audit et d'externalisation en matière de Prévention des risques professionnels, de Santé et de sécurité au travail, et de Management de la Qualité.



Vous êtes un Chef d'entreprise, un organisme de formation, ... vous avez des besoins ou simplement des questions dans ces domaines, n'hésitez pas, contactez moi !



je vous invite à visiter le site internet : http://www.frequenceconseil.com/.



Mes compétences :

Conseil, accompagnement

Formation

Qualité : Iso 9001

Sécurité Prévention :

ISO 45001

Document unique

Prévention des risques professionnels

MASE

Evaluation du risque chimique

Pénibilité

OHSAS 18001

Diagnostic sécurité